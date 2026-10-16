На Тернопільщині росіяни атакували об'єкт енергетики: що відомо

Атака російських дронів / © ТСН.ua

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Під час російської повітряної атаки у місті Кременець Тернопільської області пролунали вибухи. Ворожий безпілотник влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про це повідомив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух у своєму Telegram-каналі.

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«Продовжуються атаки на Тернопільщину. Цього разу під прицілом Кременеччина. У місті було чутно вибухи», — написав очільник ОВА.

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За його словами, на місці влучання працюють відповідні служби. Обставини атаки та її наслідки з’ясовують.

«Є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби. Інформації про потерпілих наразі не надходило», — повідомив Пастух.

Начальник ОВА також закликав жителів області не поширювати фотографії та відео з місця події, а також неперевірену інформацію, щоб не допомагати російським військовим.

Нагадаємо, упродовж 16 жовтня російська армія атакувала українські міста сотнями дронів, зокрема реактивних. Станом на 19:00 у повітряному просторі України залишалося близько 35 ударних безпілотників.

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Від ранку 16 жовтня Росія атакує Україну реактивними безпілотниками, зокрема західні області. Вибухи пролунали у Львові, Рівному, Луцьку та Хмельницькому.

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