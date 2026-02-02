- Дата публікації
На Тернопільщині скандал через російський триколор на вівтарі храму УПЦ МП (фото)
У церкві УПЦ МП на Тернопільщині ангела «перефарбували» в прапор країни-агресора.
На Тернопільщині розгорівся скандал після того, як у Мережі з’явилися фото вівтаря у храмі УПЦ МП, на якому зображено ангела з крилами у кольорах російського прапора.
Про це розповів священник ПЦУ Роман Грищук.
Інцидент стався у селі Сапанів Кременецького району на Тернопільщині (поблизу кордону з Рівненщиною).
Роман Грищук звернув увагу на фото одного з попів Московського патріархату. На світлині піп МП сфотографований у вівтарі цієї церкви, а на задньому фоні видно російський триколор. І не де небудь, а цинічно — на крилах ангела. На зображенні чітко видно фігуру ангела, чиї крила пофарбовані в білий, синій та червоний кольори, що повністю збігається з послідовністю кольорів прапора країни-агресора.
«Коли в країні щодня гинуть люди від рук цього прапора — він раптом „вписується“ в церковний простір? Стає декоративним? Нейтральним? „Поза політикою“? Ні. Символи — це не дрібниці. Символи або зцілюють, або зраджують. Ангел з крилами кольору прапора того, хто нищить наші міста й дітей, — це не про віру. Це про моральну сліпоту, або про свідомий вибір», — зазначив священник Грищук.
Священник розмірковує, які цінності будуть у людини, якщо російський прапор не просто у храмі, а у самому вівтарі.
У коментарях додали, що це не єдиний храм УПЦ МП на Тернопільщині, де є такий триколор.
Раніше Роман Грищук зауважив, що хресний хід УПЦ МП до Почаєва йшов під прапорами «російського православного фашизму», який загарбники вивішують на окупованих територіях поряд з триколором.
Нагадаємо, що в Успенському соборі у Володимирі на Волині, який перейшов з УПЦ МП до ПЦУ, виявили іконописний розпис із зображенням російського імператора Миколи II та його родини.