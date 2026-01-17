На Тернопільщині стався конфлікт між військовими та цивільними: у ТЦК заявили про перевірку

ТЦК / © ТСН.ua

У Тернопільській області стався конфлікт між особами у військовій формі та цивільними громадянами. Відео інциденту з’явилися у соціальних мережах та інтернет-виданнях.

У Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що інформацію взяли до уваги та ініціювали перевірку.

«За даним фактом буде проведено всебічну перевірку з метою встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до інциденту. За результатами перевірки буде надано правову оцінку діям кожного з учасників та ухвалено рішення у межах чинного законодавства», — йдеться у повідомленні.

Водночас у ТЦК наголосили, що умисне перешкоджання проведенню заходів з мобілізації, зокрема шляхом тиску чи втручання у виконання службових обов’язків уповноваженими особами, є порушенням законодавства та тягне за собою відповідальність.

Також у центрі нагадали, що під час воєнного стану законодавство не передбачає «абсолютних винятків» щодо категорій осіб, які не можуть бути мобілізовані. Визначальними є наявність відстрочки, бронювання або виключення з військового обліку.

У ТЦК закликали громадян утримуватися від емоційних оцінок і зберігати взаємну повагу.

Нагадаємо, у раніше передмісті Львова сталася стрілянина. У селищі Рудно невідомий здійснив напад на військовослужбовців. За інформацією правоохоронців, внаслідок події ніхто не постраждав, мікроавтобус військовослужбовців РТЦК, які здійснювали заходи з оповіщення, зазнав технічних пошкоджень.