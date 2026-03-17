На Тернопільщині стався обвал ґрунту: загинув чоловік, під завалами опинилися рятувальники

Через обвал ґрунту загинула людина на Тернопільщині.

На Тернопільщині стався подвійний обвал ґрунту. Загинув чоловік, а рятувальники опинилися під завалами.

Про це повідомляє ДСНС.

Що відомо про трагедію

Як стало відомо, чоловік здійснював земляні роботи у траншеї глибиною близько 4 метрів. У цей момент стався обвал ґрунту. Чоловіка повністю засипало землею.

«Під час рятувальних робіт стався повторний обвал, внаслідок чого трьох рятувальників також засипало. Їх визволили з-під завалу та передали працівникам «швидкої», — йдеться у повідомленні.

У ДСНС констатували, що, на жаль, чоловіка врятувати не вдалося. Обставини події з’ясовуються.

Раніше у Києві біля входу на станцію метро «Теремки» обвалилася частина стелі. Найімовірніше, впала секція. За даними місцевої влади, минулося без постраждалих.

