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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Тернопільщині у будинку виявили тіла брата і сестри — вони померли 5 місяців тому

Поліція з’ясовує всі обставини моторошного випадку.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На Тернопільщині у будинку виявили тіла брата і сестри — вони померли 5 місяців тому

© Національна поліція України

У Тернопільскій області тіла брата та сестра пролежали у будинку п’ять місяців. Причина смерті людей наразі невідома.

Про це повідомили у поліції регіону.

«Перевірити помешкання жителів Бережан — із таким проханням до працівників поліції звернувся сімейний лікар. Він розповів, що періодично, раз в кілька місяців провідує рідних брата та сестру, 1961 та 1953 років народження, які мешкали за вказаною адресою. Востаннє в них був у листопаді. Приїхавши 17 квітня, потрапити на територію господарства фельдшер не зміг — і ворота, і будинок були закриті», — йдеться у повідомленні відомства.

Зайшовши до будинку, правоохоронці виявили тіла власників будинку.

Судово-медичний експерт припускає, що чоловік та жінка померли близько 4-5 місяців тому. Родичів у них не було, а тому ніхто не помітив їхню відсутність. Слідів насильницької смерті на тілі він не виявив, але стало відомо, що і чоловік, і жінка мали проблеми зі здоров’ям.

Причина смерті стане відома після розтину. За цим фактом відкрите провадження відповідно до ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «природна смерть».

Нагадаємо, у Києві застілля закінчилося трагедією — один із чоловіків помер після травм.

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