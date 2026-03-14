На Тернопільщині у будинку живцем згоріла маленька дитина

У будинку сталася пожежа

Реклама

У Тернопільській області рятувальники прибули на виклик. Під час огляду будинку було виявлено тіло хлопчика, який там проживав.

Про це повідомили у поліції.

«Рятувальники локалізували та ліквідували пожежу. Під час огляду будинку було виявлено тіло 6-річного хлопчика, який там проживав», — йдеться у повідомленні відомства.

Реклама

Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

