- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 264
- Час на прочитання
- 1 хв
На Тернопільщині у будинку живцем згоріла маленька дитина
На місці пожежі рятувальники виявили тіло дитини. Що стало причиною трагедії — наразі невідомо.
У Тернопільській області рятувальники прибули на виклик. Під час огляду будинку було виявлено тіло хлопчика, який там проживав.
Про це повідомили у поліції.
«Рятувальники локалізували та ліквідували пожежу. Під час огляду будинку було виявлено тіло 6-річного хлопчика, який там проживав», — йдеться у повідомленні відомства.
Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».
