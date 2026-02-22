На Тернопільщині у ДТП розбились рятувальники

Загиблі рятувальники / © ДСНС

У Тернопільській області внаслідок ДТП обірвалося життя двох рятувальників.

Про це повідомили в ДСНС.

Один зі загиблих був майстром-сержантом, його звали Василь Танасишин. Інший рятувальник Роман Гнатів, водій та пожежний-рятувальник 14-ї ДПРЧ ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

«Це тяжка і болісна втрата для всієї Служби! Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, колегам, усім, хто знав і працював поруч з ними», — йдеться в публікації рятувальників.

Деталей смертельної аварії не повідомляють. Чи перебували в авто інші працівники ДСНС — невідомо.

