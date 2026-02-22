- Дата публікації
На Тернопільщині у ДТП розбились рятувальники
У Тернопільській області сталася смертельна аварія — загинули працівники ДСНС. Причина ДТП невідома.
У Тернопільській області внаслідок ДТП обірвалося життя двох рятувальників.
Про це повідомили в ДСНС.
Один зі загиблих був майстром-сержантом, його звали Василь Танасишин. Інший рятувальник Роман Гнатів, водій та пожежний-рятувальник 14-ї ДПРЧ ГУ ДСНС України у Тернопільській області.
«Це тяжка і болісна втрата для всієї Служби! Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям, колегам, усім, хто знав і працював поруч з ними», — йдеться в публікації рятувальників.
Деталей смертельної аварії не повідомляють. Чи перебували в авто інші працівники ДСНС — невідомо.
