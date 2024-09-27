На Тернопільшині вандал сплюндрував 11 могил загиблих воїнів (фото)

На Тернопільщині поліцейські вандал пошкодив і сплюндрував могили українських військовослужбовців.

Про це передає поліція Тернопільської області.

Інцидент стався сьогодні, 27 вересня, у селі Великі Млинівці Кременецького району.

До поліції повідомили, що на місцевому кладовищі невідомий чоловік позривав державні прапори та повикидав хрести з могил загиблих військовослужбовців.

На місці події поліцейські зафіксували 11 пошкоджених могил воїнів, які загинули у війні проти РФ.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 44-річний житель Тернопільського району. Мотиви злочину з’ясовують правоохоронці.

На Тернопільщині вандал сплюндрував могили військовослужбовців (6 фото)

Сплюндровані могили військових на Тернопільщині: фото facebook.com/volodimir.bugrak

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання). За скоєне вандалу загрожує від трьох до п’яти років обмеження або позбавлення волі. Також буде призначена відповідна експертиза щодо встановлення осудності фігуранта.

Нагадаємо, 20 червня український волонтер Сергій Стерненко опублікував відео, на якому видно, як невідома жінка посеред ночі умисно шкодить могили українських героїв на Аскольдовій могилі у Києві.

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