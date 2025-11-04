На території вінницької лікарні жорстоко вбили собак: активісти звернулися до правоохоронців

Собаки (ілюстративне фото) / © iStock

У Вінниці розгорівся скандал, пов’язаний із жорстоким вбивством безпритульних собак на території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова. За даними зоозахисників, невідомі отруїли тварин, які перебували під опікою волонтерів. Наразі активісти направили офіційні звернення до Міністерства охорони здоров’я та до Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Про це повідомила волонтерка та зоозахисниця Ольга Танаскова.

Наразі відомо, що судово-ветеринарна експертиза виявила у загиблих тварин не лише отруту, а й сліди побиття. При цьому собаки були стерилізовані, вакциновані, соціалізовані та, за словами волонтерів, не становили загрози людям.

«Попри це — їх знищили, а працівникам, які годували тварин погрожують. Коли на фронті медики рятують життя навіть тварин, — у тилу лікарня перетворюється на місце страждання беззахисних. Це ганьба і варварство, яке не має нічого спільного з медициною. Коли у тиловому місті керівник лікарні демонструє жорстокі розправи над тваринками, несумісні з честю лікаря. Ще й у такий страшний для країни час», — зазначила Ольга Тарановська.

Фото собак, яких отруїли у лікарні. / © соцмережі

Черезе це активісти вимагають негайних дій, включаючи проведення службового розслідування дій директора лікарні Папенка В.В., надання оцінки наказам і розпорядженням керівництва щодо знищення тварин жорстокими методами. Також розгляд питання відповідності керівника займаній посаді. Крім того, вони наполягають на забезпеченні гуманного поводження з тваринами у всіх медичних закладах України.

Раніше ми писали, що на території лікарні імені Пирогова у Вінниці отруїли собак. У вересні організація отримала звернення від волонтерки Ольги Танаскової, яка доглядала за тваринами. Жінка повідомила про загибель чотирьох собак. За її словами, вдалося виявити лише два тіла. Ще двох собак, вдалося врятувати.

У «UAnimals» повідомили, що подали заяву до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України («Жорстоке поводження з тваринами»).

Раніше на Київщині горе-власники стріляли в собаку, який втік з двору. Вони цілились у лапи тварини.