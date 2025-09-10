На Закарпатті піп УПЦ МП під час богослужіння поминав Z-патріарха Кирила, що благословляє окупантів

Патріарх Кирил / © Associated Press

У селі Біла Церква Тячівського району Закарпатської області під час храмового свята намісник одного з монастирів Хустської єпархії УПЦ МП Іов Стец під час молитви згадував патріарха Кирила.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram.

«Великого господина і отця нашого Кирила, святійшого патріарха Московського і всія Русі, господина і отця нашого Онуфрія, блаженішого митрополита Київської всієї України, господина нашого високопреосвященнішого Марка, митрополита Хустського й Виноградівського», — сказав він.

На святі також були присутні настоятель храму та благочинний Солотвинського благочиння УПЦ МП Венедикт Хромей. За словами очевидців, богослужіння проходило у звичайному режимі храмового свята, але поминання патріарха Московського відбувалося на очах у громади.

Відеозапис із молитвою священника поширився серед парафіян і в соцмережах, викликавши активне обговорення серед громади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні оголошено в розшук громадянина Російської Федерації патріарха Кирила — Володимира Гундяєва.