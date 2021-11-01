На тілі не залишилося живого місця: у Херсонській області двоє чоловіків вбили безхатченка  

Постраждалого залишили на зупинці громадського транспорту.
В одному із сіл Херсонського району на зупинці громадського транспорту перехожі виявили мертвого чоловіка. На тілі загиблого безхатченка не залишилося живого місця.
Про це повідомили у Департаменті карного розшуку.
Працівниками карного розшуку Херсонськоїобласті провели розслідування та встановили, що до вчинення злочину причетні два чоловіка, які теж ведуть волоцюжний спосіб життя. Оперативники встановили місцеперебування зловмисників і затримали їх.
З’ясовано, що напередодні потерпілий, спільно з двома фігурантами, вживав спиртні напої. Під час застілля і виник конфлікт, який закінчився побиттям 52-річного чоловіка.
Вирішується питання обрання затриманим запобіжних заходів - тримання під вартою.
Раніше стало відомо, що у Херсонській області син забив до смерті рідного батька. Щоб приховати злочин, він спалив тіло.