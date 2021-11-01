На тілі не залишилося живого місця: у Херсонській області двоє чоловіків вбили безхатченка

На тілі не залишилося живого місця: у Херсонській області двоє чоловіків вбили безхатченка

Постраждалого залишили на зупинці громадського транспорту.

В одному із сіл Херсонського району на зупинці громадського транспорту перехожі виявили мертвого чоловіка. На тілі загиблого безхатченка не залишилося живого місця.

Про це повідомили у Департаменті карного розшуку.

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Працівниками карного розшуку Херсонськоїобласті провели розслідування та встановили, що до вчинення злочину причетні два чоловіка, які теж ведуть волоцюжний спосіб життя. Оперативники встановили місцеперебування зловмисників і затримали їх.

З’ясовано, що напередодні потерпілий, спільно з двома фігурантами, вживав спиртні напої. Під час застілля і виник конфлікт, який закінчився побиттям 52-річного чоловіка.

Вирішується питання обрання затриманим запобіжних заходів - тримання під вартою.

Раніше стало відомо, що у Херсонській області син забив до смерті рідного батька. Щоб приховати злочин, він спалив тіло.

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