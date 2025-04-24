Керівник Депатраменту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов / © Офіс Генерального прокурора

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Судово-медична експертиза виявила на тілі журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні, сліди катувань.

Про це повідомив у четвер, 24 квітня, керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

«На тілі загиблої були виявлені численні ознаки катування та жорстокого поводження, зокрема садна і крововиливи на різних частинах тіла, зламане ребро та можливі сліди від застосування електроструму», — йдеться у повідомленні.

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Однак, через стан тіла загиблої у російському полоні журналістки не вдалося встановити причини її смерті.

«Були відібрані необхідні зразки і наразі вирішується питання щодо проведення додаткової судово-медичної експертизи за участі французьких експертів для встановлення причин смерті та характеру виявлених тілесних ушкоджень», — повідомили в Офісі генпрокурора.

Українські правоохоронці продовжують розслідувати злочини, вчинені проти української журналістки в РФ, у рамках кримінальних проваджень за фактами воєнного злочину (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка зникла на окупованій території в серпні 2023 року, було повернуто до України під час обміну тілами загиблих наприкінці лютого цього року.