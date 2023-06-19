Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На тимчасових окупованих територіях в Україні загострюється гуманітарна криза

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1801
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На тимчасових окупованих територіях в Україні загострюється гуманітарна криза

На окупованих територіях - дефіцит питної води / Фото: Pexels

У тимчасово окупованих населених пунктах все більша нестача питної води.

Окупаційні адміністрації на ТОТ продовжують загострювати гуманітарну кризу в регіонах.

Про це інформує Центр національного спротиву. 

На тимчасово окупованих територіях півдня України суттєво зростають ціни та безробіття.

Також суттєво зростає дефіцит товарів першої необхідності, зокрема й звичайної питної води. Водночас гауляйтер балицький продовжує створювати в публічному просторі іншу реальність розповідаючи про «великі перспективи розвитку Запоріжжя в складі РФ».

Нагадаємо, що у Маріуполі смертність - у 2,6 раза більша за ковідні часи

Читайте також:

До Гуляйполя вперше змогли доправити гуманітарку: про які жахи розказують місцеві

До Гуляйполя вперше змогли доправити гуманітарку: про які жахи розказують місцеві

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1801
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація