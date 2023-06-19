На тимчасових окупованих територіях в Україні загострюється гуманітарна криза

У тимчасово окупованих населених пунктах все більша нестача питної води.
Окупаційні адміністрації на ТОТ продовжують загострювати гуманітарну кризу в регіонах.
Про це інформує Центр національного спротиву.
На тимчасово окупованих територіях півдня України суттєво зростають ціни та безробіття.
Також суттєво зростає дефіцит товарів першої необхідності, зокрема й звичайної питної води. Водночас гауляйтер балицький продовжує створювати в публічному просторі іншу реальність розповідаючи про «великі перспективи розвитку Запоріжжя в складі РФ».
Нагадаємо, що у Маріуполі смертність - у 2,6 раза більша за ковідні часи.
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