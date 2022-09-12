На тимчасово окупованих територіях Донеччини зник бензин на автозаправках: фото

Бензин став різко у дефіциті на території, окупованій бойовиками "ДНР", а ціни на газ поповзли угору.

На тимчасово окупованих бойовиками "ДНР" територіях Донецької області зник бензин на АЗС.

Про це повідомляє канал "Типичный Донецк" в Telegram.

"Вже кілька днів водії у тривожному очікуванні. На стелах АЗС біля марок бензину нульові показники, тільки газ, що подорожчав до 28-29 рублів. На деяких АЗС бензин є, проте він продається по талонах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на тлі успішних контрнаступальних дій ЗСУ в Харківській області командуванню ЗС РФ зараз терміново потрібна хоч якась перемога. У зв'язку з цим було віддано наказ про активізацію наступальних дій на окремих ділянках фронту в Донецькій області.

ЗА даними журналіста Романа Цимбалюка, 9 вересня зведені ворожі підрозділи полку спеціального призначення "Ахмат" та 19 загону "БАРС" спробували зайняти один із населених пунктів Донецької області, проте потрапили в засідку ЗС України та зазнали втрат.

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