На тимчасово окупованих територіях триває примусова паспортизація

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення на тимчасово захоплених територіях України.

Про це повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у населеному пункті Чаплинка окупаційна адміністрація заявила про обов’язкове отримання паспорта РФ до 1 вересня. У разі невиконання росіяни погрожують конфіскувати у місцевого населення нерухоме майно.

Крім того, від 23 серпня окупанти проводять рейди з виселення з помешкань громадян без реєстрації місця проживання та привласнення їхнього майна.

Як повідомлялося, окупанти вигадують нові методи примусової паспортизації. На Донеччині та Запоріжжі росіяни вдаються до різних методів морального тиску, аби змусити більше громадян України отримати паспорт країни-агресорки.

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