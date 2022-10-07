На тимчасово окупованій території України посилюється рух партизанів - розвідка

Робота полягає не лише в знищенні колаборантів.

На тимчасово окупованих територіях України партизанський рух буде лише посилюватися.

Про це заявили у ГУР МО України.

А саме, представник Головнеого управління розвідки МО України Вадим Скібіцький у програмі “Орестократія” розповів подробиці щодо партизанського руху та руху опору на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

“Є закон України про спротив, там сказано, що, де, як треба робити, хто керує, хто координує ці питання. Відповідно, є і успіх: ми реально розуміємо, як організувати, як підтримати, як скоординувати всі наші зусилля, і через те партизанський рух є і буде тільки посилюватися", - сказав Скібіцький.

За його словами, наразі триває потужний рух опору в Криму, на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей.

Скібіцький повідомив, що до партизанського супротиву активно долучаються громадяни, які проживають на окупованих територіях.

"До речі, всі списки всіх колаборантів, які організовували, фальсифікували так званий референдум, вся інформація є, в тому числі завдяки нашим громадянам, які проживають на окупованих територіях, і з самого першого дня ця інформація надходить в онлайн-режимі", - зазначив він.

Росія, за його словами, намагається не просто тримати лінію фронту, а активно застосовувати росгвардію, підрозділи ФСБ для того, щоб посилити і встановити повний контроль над цими територіями.

"Але рух спротиву є, він діє. Щодня можна бачити його результати, і патріоти свої завдання виконують”, - зазначив представник ГУР МО.

Нагадаємо, життя в окупованому Маріуполі лише погіршується. Так, на відео зафіксували, як місцеві жителі були змушені стояти у довжелезних чергах за гуманітарною допомогою, яку інколи завозять російські окупанти.

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