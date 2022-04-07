На тимчасово окупованих територіях України рашисти мобілізують на війну чоловіків - Денісова

Примусова мобілізація на захоплених РФ територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

У містах, які повністю чи частково захоплені рашистською армією, починається примусова мобілізація у збройні сили агресора.

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Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, на околицях Маріуполя, який контролюють бойовики, примусово мобілізують чоловіків. За інформацією мешканців, мобілізованих планують використати як "гарматне м’ясо" у вуличних боях у місті для прикриття ворожої армії та терористів так званої "ДНР".

У Василівці Запорізької області окупанти почали проводити перепис чоловічого населення. Повістки поки не вручають.

"Примусова мобілізація на захоплених РФ територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка суворо забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах", - повідомила Денісова.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.

Нагадаємо, Верещук повідомила, що Росія ставить умову обміну полоненими: військових – на військових, цивільних – на цивільних.

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