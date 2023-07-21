На тимчасово окупованій території України “в обігу” з’явилися рублі нового зразка: фото

Нові “банкноти” російської валюти не мають жодної цінності в Україні так само, як і офіційно випущені Центробанком РФ.

Жіночий підпільний рух “Зла Мавка”, який діє на тимчасово окупованих територіях України, запустив “в обіг” банкноти російських рублів із оновленим дизайном.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Від рублів, які офіційно випускає російський Центробанк, їх відрізняє тільки зображення власне самої “злої Мавки” на купюрах та написи “”Це вам не Росія”, “Ви в Україні” та “Курс рубля нікчемний, як погрози Путіна Пригожину”.

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Цінність поширених підпіллям рублів така ж, як у тих рублів, що роздають окупанти – нульова.

“Тепер охочі можуть підібрати російські фантики на вулицях Мелітополя, Бердянська, Токмака, Каховки та містах Криму”, - йдеться у повідомленні.

Жіночий підпільний рух “Зла Мавка” на окупованих територіях випустив оновлені банкноти російських рублів / Фото: Центр національного спротиву

Нагадаємо, партизанський рух "АТЕШ" заявив про ліквідацію шістьох окупантів та пошкодження двох вантажівок збройних сил РФ на Херсонщині.

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