На тимчасово окупованому Кримському півострові пролунали вибухи

Тривожна ніч очікує на окупантів у Криму.

У ніч проти 30 квітня 2024 року у Криму пролунала низка вибухів.

Про це інформують очевидці у соціальних мережах та моніторингові канали.

Гвардійське, Джанкой та Сімферополь — загалом пролунало більше 10 вибухів.

"Жителі Сімферополя та Джанкоя повідомляють про серію гучних вибухів у небі над містами. Попередньо "працює ППО". Перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних вибухів", - йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

Кримський міст перекрито.

Також повідомляється про звуки вибухів у тимчасово окупованому Маріуполі. Є повідомлення й про вибухи на Херсонщині.

У соціальних мережах вибухи вже назвали помстою за Одесу.

Напередодні посол Литви у Швеції та колишній очільник литовського МЗС Лінас Лінкявічюс натякнув на новий удар по Кримському мосту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський і Буданов придумали, як знищити Кримський міст: він впаде дуже скоро!