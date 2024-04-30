На тимчасово окупованому Кримському півострові пролунали вибухи

Тривожна ніч очікує на окупантів у Криму.
У ніч проти 30 квітня 2024 року у Криму пролунала низка вибухів.
Про це інформують очевидці у соціальних мережах та моніторингові канали.
Гвардійське, Джанкой та Сімферополь — загалом пролунало більше 10 вибухів.
"Жителі Сімферополя та Джанкоя повідомляють про серію гучних вибухів у небі над містами. Попередньо "працює ППО". Перші вибухи пролунали приблизно о 1:25 ночі, всього було чути понад десять потужних вибухів", - йдеться у повідомленні у соціальних мережах.
Також повідомляється про звуки вибухів у тимчасово окупованому Маріуполі. Є повідомлення й про вибухи на Херсонщині.
У соціальних мережах вибухи вже назвали помстою за Одесу.
Напередодні посол Литви у Швеції та колишній очільник литовського МЗС Лінас Лінкявічюс натякнув на новий удар по Кримському мосту.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зеленський і Буданов придумали, як знищити Кримський міст: він впаде дуже скоро!
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