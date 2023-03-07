На тимчасово захопленій Херсонщині дітей змушують вчити російську конституцію і співати гімн РФ на перервах

У тимчасово окупованому Стрілковому на Херсонщині росіяни змушують учнів і батьків залишатися після занять і вивчати ворожу історію, літературу та конституцію.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"В населеному пункті Стрілкове Геніческого району тимчасово зайнятої території Херсонської області, в місцевих закладах початкової освіти вчителі та вихователі окупаційної так званої “влади” змушують учнів і батьків залишатися після занять та вивчати конституцію та законодавчі акти російської федерації, а також ворожу історію та літературу. Під час перерв дітей примушують вчити та співати російський гімн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Донецьку дівчата, які працювали офіціантками у кафе "Базилік", заспівали гімн України. Через це їх звільнили та змусили вибачатися на камеру.

Крім того, у Сочі оштрафували росіянку за напис "Слава Україні" корейською мовою в месенджері. На 38-річну громадянку РФ склали протокол за статтею про пропаганду нацистської символіки.

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