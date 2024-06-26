На Тищенка нарешті одягнули електронний браслет – він встиг сходити до ресторану (фото)

На нардепа Тищенка одягнули електронний браслет, але не одразу після суду.
На народного депутата Миколу Тищенка нарешті одягнули електронний браслет – щоправда, до цього він встиг "засвітитися" в дорогому елітному ресторані.
"На народного депутата Миколу Тищенка одягнули електронний браслет. Проте це сталося не відразу після обрання йому запобіжного заходу", – пише "Суспільне" з посиланням на прокуратуру.
Telegram-канал "Київ оперативний" опублікував фото, як нардепові одягають на ногу електронний браслет. За їхньою інформацією, сталося це у вівторок, о 22:30. Після цього Тищенко відправився додому.
Нагадаємо, що 25 червня у Печерському суді нардепові Миколі Тищенку обрали запобіжний захід. Його відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 днів із носінням електронного браслета.
Також ми дізналися гучні подробиці про скандальну помічницю Тищенка.
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ВЕЛИКІ ЗАШКВАРИ ТИЩЕНКА: подробиці гучних скандалів, в які вляпався Коля "Котлета"
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