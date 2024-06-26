На Тищенка нарешті одягнули електронний браслет – він встиг сходити до ресторану (фото)

На нардепа Тищенка одягнули електронний браслет, але не одразу після суду.

На народного депутата Миколу Тищенка нарешті одягнули електронний браслет – щоправда, до цього він встиг "засвітитися" в дорогому елітному ресторані.

"На народного депутата Миколу Тищенка одягнули електронний браслет. Проте це сталося не відразу після обрання йому запобіжного заходу", – пише "Суспільне" з посиланням на прокуратуру.

Telegram-канал "Київ оперативний" опублікував фото, як нардепові одягають на ногу електронний браслет. За їхньою інформацією, сталося це у вівторок, о 22:30. Після цього Тищенко відправився додому.

На Тищенка одягнули електронний браслет / Фото: Київ Оперативний

Нагадаємо, що 25 червня у Печерському суді нардепові Миколі Тищенку обрали запобіжний захід. Його відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 днів із носінням електронного браслета.

Тищенко після суду пішов святкувати в ресторан – соцмережі

Також ми дізналися гучні подробиці про скандальну помічницю Тищенка.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ВЕЛИКІ ЗАШКВАРИ ТИЩЕНКА: подробиці гучних скандалів, в які вляпався Коля "Котлета"

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