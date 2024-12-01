На тисячу Зеленського вже подали заявки понад 400 тисяч людей: покрокова інструкція

Станом на ранок 1 грудня понад 400 тисяч громадян вже подали заявки у застосунку "Дія" на отримання "Зимової єПідтримки". 150 тисяч – заявки на дітей.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Вона зазначила, що спочатку треба оновити застосунок "Дія" в Google Play чи App Store.

"Після оновлення ви зможете побачити додатковий розділ, який називається "Зимова єПідтримка" і в цьому розділі можна вже подати заявку на отримання цієї підтримки", – повідомила Бігун.

Після подання заявки застосунок запитає картку, оформлену за програмою "Національний кешбек", на яку відбуватиметься виплата.

"Якщо такої карточки у вас немає і ви не зможете її в цій заявці обрати вам треба буде обрати один з 14 банків-партнерів, перейти на той банк, який вам подобається і зробити собі карточку "Національний кешбек". Це робиться у застосунку банку без необхідності кудись ходити", – розповіла Надія Бігун.

За її словами, обов’язковою умовою отримання єПідтримки є перебування саме на території України.

"Ця заявка від "Дії" передається в Мінекономіки, і міністерство протягом 10 днів здійснює перерахунок коштів", – зазначила заступниця міністра.

Вона повідомила, що "Укрпошта" буде виплачувати "Зимову єПідтримку" без заявок тим громадянам, які отримують пенсії в "Укрпошті" та соціальну допомогу, а також мешканцям територій, де ведуться бойові дії.

"Замовити "Зимову єПідтримку" можна протягом зими до кінця лютого, відповідно використати ці кошти можна буде до кінця 2025 року. Виключення – це кошти, які будуть перераховуватися через "Укрпошту", – повідомила вона.

За словами заступниці міністра, станом на ранок 1 грудня понад 400 тисяч громадян вже подали заявки на отримання єПідтримки, з яких 150 тисяч – заявки на дітей.

"Стартувала послуга о 12 ночі і вони вже почали подавати заявки", – сказала Бігун.

Як оформити заявку через "Дію"

Для того, щоб подати заявку через "Дію":

1. Встановіть або оновіть застосунок "Дія" до останньої версії.

2. Авторизуйтеся в "Дії".

3. В розділі Сервіси оберіть послугу "Зимова єПідтримка".

4. Ознайомтеся з описом програми та натисніть кнопку "Розпочати"

5. Оберіть для кого призначена виплата (для себе або для дитини)

Зверніть увагу! Якщо свідоцтво про народження дитини не підвантажилось в застосунку "Дія" — натисніть на кнопку "Додати свідоцтво про народження дитини".

6. Оберіть рахунок для виплати.

Якщо ви вже є учасником програми "Національний кешбек" та відкрили рахунок в банку, система автоматично запропонує обрати існуючу картку або відкрити нову. Оберіть зручний для себе спосіб.

7. Надішліть заяву на отримання виплати. Попередньо уважно перевірте дані заяви і підтвердіть, що ви перебуваєте на території України.

8. Після замовлення виплати відслідковуйте статус заяви у мобільному застосунку "Дія".

9. Після того, як заявка буде схвалена, кошти надійдуть на обрану в Дії картку Національний кешбек протягом 10 днів.

На що можна витратити кошти

Витратити отриману через Дію тисячу грн можна буде протягом 2025 року – до 31 грудня включно. Цими коштами можна сплатити комунальні, медичні, освітні, транспортні, страхові послуги чи послуги мобільного зв’язку, придбати ліки, книги тощо. Також їх можна витратити на благодійність. Зняти готівку з картки Національний кешбек не можна. Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на визначені категорії витрат.

Як отримати кошти тим, хто не має "Дії"

Держава подбала про те, щоб допомогу могли отримати й зокрема, люди, які не мають змоги подати заявки через "Дію". Громадяни, які на момент дії програми "Зимова єПідтримка" отримують соціальні виплати по інвалідності 1-2 групи через "Укрпошту", отримають грошову допомогу через "Укрпошту". Список таких отримувачів складає Мінсоцполітики.

Кошти будуть доступні для використання до кінця лютого 2025 року лише через Укрпошту. Їх можна буде витратити на оплату комунальних та інших послуг, а також деяких товарів українського виробництва.

Окрім того, законні опікуни неповнолітніх дітей, люди у яких через релігійні вірування відсутній РНОКПП, або ж старші люди віком 65+, у яких немає застосунку "Дія" — можуть звернутися за виплатою допомоги до відділення одного з банків-партнерів з 10 грудня. Банк відкриє отримувачу картку Національний кешбек, на яку надійде допомога.

Нагадаємо, програма ініційована для того, щоб допомогти українцям, які потребують підтримки в зимовий період в умовах широкомасштабної агресії Росії проти нашої країни. Громадяни, які не потребують такої підтримки можуть не подавати заявку, або ж будь-який українець за бажанням може спрямувати отриману тисячу гривень на підтримку Сил оборони через благодійні фонди та волонтерські організації, на придбання військових облігацій тощо.

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