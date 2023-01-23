На тлі активізації теми загибелі Кірєєва: очільники СБУ та ГУР провели спільну робочу нараду

За словами керівників, Головне управління розвідки та Служба безпеки України мають спільне бачення щодо заходів з оборони країни.

Відбулася нарада голови СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова. Очільники зустрілися на тлі активізації теми загибелі співробітника розвідки Дениса Кірєєва, якого СБУ називала зрадником.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Служби безпеки та Головного управління розвідки.

"Керівники відомств запевняють, що українські спецслужби єдині у своєму прагненні здобути перемогу над ворогом і працюють в тісній взаємодії", – сказано у повідомленні.

За словами Малюка, головне, мати "спільне розуміння цілком конкретних кроків, які наближають перемогу України".

"Результати взаємодії СБУ та ГУР МО ворог дуже швидко відчує на собі – на окупантів чекають нові чергові сюрпризи", – зазначив він.

Раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов зазначав, що вбивця Дениса Кірєєва, який був співробітником ГУР та учасником українсько-російських переговорів у Білорусі, хотів завадити "зробити певні дії по відсічі ворога".

Додамо, що Буданов підтвердив, що Кірєєв, який співпрацював з ГУР, не був подвійним агентом, а проходив усі перевірки у ГУР, в тому числі і на детекторі брехні.