ЗМІ: командувача ОТУ "Донецьк" Луценка звільнено: хто обійме його посаду

Луценко після звільнення отримав іншу посаду в Сухопутних військах.

Командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка звільнили після стрімкого просування російсько-окупаційних військ до Покровська. На цю посаду призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського.

Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на джерела.

Видання пише, що українські війська під командуванням Луценка не змогли зупинити широкомасштабний наступ російських військ.

А на зміну командувача особисто приїжджав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Нагадаємо, Олександр Тарнавський Народився 12 травня 1970 року в Дніпропетровську (нині – Дніпро) в родині лікарів. Велике вторгнення російських військ 24 лютого 2022 року Олександр Тарнавський зустрів на посаді начальника штабу – заступника командувача військ ОК "Схід". Повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Також нагороджений орденом Данила Галицького.

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