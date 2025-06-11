На тлі наступу РФ Нацгвардія на Сумщині хоче накупити щитів для розгону мітингів

Національна гвардія України / © УНІАН

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Розташована в Сумській області військова частина 2276 Національної гвардії України оголосила тендер на 30 млн 750 тис. грн на закупівлю протиударних щитів для розгону мітингів.

Про це свідчить інформація на сайті Prozorro.

Оголошення від Нацгвардії про закупівлю 5000 щитів для розгону мітингів з’явилося на сайті 6 червня. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій — 17 червня.

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Зауважимо, що водночас російська армія продовжує наступ у Сумській області, а до Сум ворогові залишається трохи більше 20 км. Навіщо там Нацгвардії щити для розгону мітингів — невідомо.

Як свідчить інформація на Pzororro, ця ж військова частина хоче закупити бронежилети на 132 млн грн, металеві шафи для зберігання зброї на 38 млн грн, щитки для захисту рук та ніг на 18 млн грн, шоломи на 118 млн грн. З цього переліку помітно вибиваються кілька інших тендерів: гумові кийки на 2,9 млн грн (договір уже укладений); засоби обмеження рухомості (кайданки) на 11,97 млн грн (договір уже укладений).

Скриншот тендеру на закупівлю щитів / © скриншот

Скриншот тендерів на інші закупівлі від в/ч 2276 НГУ / © скриншот

Нагадаємо, напередодні у Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що на деяких ділянках російські війська перебувають за 20 км від Сум. Це створює загрозу ударами FPV-дронами по місту.

За даними аналітичного проєкту DeepState, станом на 10 червня ворогу вдалося окупувати на Сумщині 200 кв. км. Російські загарбники продовжують наступ піхотними групами у напрямку Хотіні та Юнаківки.

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