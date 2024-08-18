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На тлі наступу РФ в двох містах на Донеччині значно посилити комендантську годину

На тлі наступу РФ в двох містах на Донеччині значно посилити комендантську годину

Донецька область. / Фото: Associated Press

Люди зможуть перебувати на вулицях лише кілька годин на добу.

У Мирнограді та Селидовому Донецької області значно посилили комендантську годину. Нововведення розпочнуть діяти від понеділка, 19 серпня.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Підписав розпорядження про встановлення комендантської години у Мирнограді та Селидовому від 15:00 до 11:00", - йдеться у повідомленні.

Також очільник ОВА закликав мешканців, які залишаються у містах, дотримуватися обмежень і не наражати себе на небезпеку.

Нагадаємо, російські окупанти підійшли до Покровська на Донецькій області. Ситуація на Покровському напрямку фронту важка, бо бої там майже не припиняються. 

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