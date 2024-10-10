На тлі погроз Путіна: НАТО починає ядерні навчання від понеділка

Під час навчань особливу приділять Великій Британії.

НАТО розпочне свої щорічні ядерні навчання в понеділок, 14 жовтня.

Про це заявив генеральний секретар альянсу Марк Рютте на тлі посилення ядерної риторики з боку президента росії володимира путіна. Про це пише Reuters, передає УНН.

"У невизначеному світі життєво важливо, щоб ми перевіряли нашу оборону і зміцнювали її, щоб наші супротивники знали, що НАТО готова і здатна відповісти на будь-яку загрозу", - сказав Рютте.

Зазначається, що винищувачі F-35A і бомбардувальники B-52 будуть серед близько 60 літаків із 13 країн, які візьмуть участь у навчаннях Steadfast Noon.

"Під час навчань особливу увагу буде приділено Великій Британії, Північному морю, а також Бельгії та Нідерландам", - додав Рютте.

За словами офіційних представників трансатлантичного військового альянсу, навчання розпочнуться в понеділок і триватимуть близько двох тижнів.

Додамо, російський диктатор вчергове потряс "ядерною булавою", лякаючи Україну та світ можливістю застосувати ядерну зброю.

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