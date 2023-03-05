На тлі скандалів у Міноборони Резніков мав розмову із Зеленським: про що попросив президент

Резніков наголошує, що між ним та Зеленським досі є довіра

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що мав розмову з президентом Володимиром Зеленським після низки скандалів навколо його відомства. Зокрема, глава держави попросив "повернутися" до реформ, які були відкладені через війну.

Про це Резніков заявив в інтерв'ю LIGA.net.

Він підтвердив, що в нього відбулась розмова з президентом

"Він (президент - Ред.) чесно сказав: "Олексію, напруження зрозуміле, але реформи, про які ми з тобою домовлялись під час першої бесіди (коли він запропонував мені цю посаду), ніхто не скасовував. Ти залишив зрозумілі пріоритети, але ти їх дуже далеко відклав. Повертайся до них", - розповів голова Міноборони про зміст розмови.

Резніков наголошує, що між ним та Зеленським досі є довіра. За словами міністра, він це не просто "бачить, а відчуває".

"Мені завжди було з президентом комфортно і є комфортно. У нас є домовленість ще від лютого 2020-го, коли я отримав пропозицію зайти на Міністерство реінтеграції, що я в команді. Але так буде - поки нам обом комфортно. Втрата довіри - це найгірше, що може відбутись. Немає сенсу продовжувати", - пояснив Олексій Резніков.

Ймовірна відставка Резнікова

На початку лютого 2023-го нардеп Ярослав Железняк повідомив, що можуть звільнити міністра оборони, а у його крісло сяде голова ГУР Кирило Буданов. За словами голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії, Резнікова переведуть на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Коментуючи інформацію, голова Міноборони заявив, що "жоден чиновник не вічний у кріслі". Якщо його звільнять, він підтримає наступника. Згодом Резніков подякував усім за конструктивну критику.

До слова, розмовам про відставку міністра передували гучні скандали в Міністерстві оборони. Так, до Мережі потрапили документи, за якими чиновники уклали угоду на 13,16 млрд грн на закупівлю харчів для ЗСУ у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Результатом скандалу стала низка звільнень. Зокрема, крісла позбулися заступника міністра В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту закупівель Богдана Хмельницького. 1 лютого СБУ вручила підозри Хмельницькому і Шаповалову.

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