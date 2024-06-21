Скандальна бійка у Дніпрі: в Раді згадали цікаву заяву Тищенка напередодні

За словами нардкпа Железняка, Тищенко – єдиний у Верховній Раді відкрито став на захист генпрокурора Костіна після корупційного скандалу з його заступником.

Одіозний нардеп Микола Тищенка був єдиним нардепом, хто відкрито став на захист генпрокурора Андрія Костіна після скандалу з його заступником Дмитром Вербицьким.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Цікавий момент. Він (Тищенко – Ред.) вчора єдиний, хто прямо відкрито встав на захист Генпрокурора та Вербицького. Вийшло правда, мʼяко говорячи, так собі, але як ви думаєте, чи бувають такі співпадіння? Цікаво, така любов до прокурори автоматично гарантує безкарність?", – зазначив Железняк.

Також Ярослав Железняк опублікував стенограму виступу Тищенка у Раді, де той заявляє, що "не розуміє, чому у такий складний для держави час нападають на генпрокурора".

"Це штучне створення конфлікту на сміх нашому ворогу – Росії. І сьогодні атакувати генпрокурора у такий складний час – це ганьба", – заявив Тищенко.

Стенограма виступу Тищенка / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Останній скандал із Тищенком

Нагадаємо, що 20 червня у Дніпрі під час влаштованої нардепом Тищенком “облави на ботоферми” сталася бійка. За інформацією від низки популярних українських Telegram-каналів, охоронці Тищенка нібито побили і закували в кайданки українського військового Дмитра Павлова, який повернувся з фронту у відпустку і гуляв з новонародженою дитиною.

У поліції цю інформацію не підтвердили і не спростували, лише заявили, що відкрили два кримінальні провадження.

Під час приїзду до Дніпра нардепа Тищенка стався інцидент із бійкою

Скандал із заступником генпрокурора

Раніше "Схеми" повідомили, що заступник генпрокурора Вербицький мешкає у будинку за пів мільйона доларів, купленому у шість разів дешевше.

У другому розслідуванні "Схеми" розповіли про дівчину Вербицького Христину Ільницьку, яка у 2024 році стала власницею нового Porsche і 3-поверхового котеджу в тому ж котеджному містечку. У свою чергу Ільницька написала листа до "Схем", де стверджує, що все майно купила сама за власний рахунок.

Згодом енеральний прокурор Андрій Костін повідомив про проведення службового розслідування щодо свого заступника Дмитра Вербицького через розслідування "Схем".

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що стосовно Вербицького розпочато кримінальне провадження.

Сам Дмитро Вербицький заявив, що Тиск на себе пов'язує із розслідуванням справ щодо грального бізнесу.