На тлі скандалу з Мазепою Зеленський пообіцяв підприємцям підтримку від держави

Увечері, 23 січня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Ракетний удар РФ

Президент розповів, що росіяни випустили майже 40 ракет різних типів і завдали чергового комбінованого удару, щоб обійти нашу систему ППО.

"Значну частину ракет вдалося збити. На жаль, є влучання. Більш ніж 200 різних об’єктів пошкоджені – 139 тільки будинків, звичайних будинків… 130 людей поранені або травмовані. Усім їм надається необхідна допомога. На жаль, 18 людей загинули", – зазначив він.

За словами Зеленського, ця кількість загиблих може зрости. Зокрема, у Харкові досі триває рятувальна операція – там розбирають завали будинку.

"Просто нормальне життя – ось що сучасна Росія розглядає як загрозу собі. Ця держава – типовий терорист. І хай там, у Росії, знають, що український характер уміє бути достатньо далекобійним у відповідь. Російська війна обов’язково повернеться додому – туди, звідки це зло й прийшло, туди, де воно має заспокоїтися. Саме там, у Росії", – зазначив глава держави.

Підтримка бізнесу

Зеленський розповів, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення щодо економічної безпеки та економічної стабільності у час воєнного стану.

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"Чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям подолати увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями", – запевнив він.

Зеленський пообіцяв, що буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники саме бізнесу.

"Це відомі імена, відомі очільники українських компаній. Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання – зміцнення нашої економіки, нашого суспільства", – сказав президент.

Також уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на легальний бізнес.

"Визначено на рівні РНБО й термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних, треба зняти всю проблематику із податковими накладними. І багато іншого – все детально в указі.

Держава свою частину морального договору з бізнесом виконає. Важливо, щоб і кожен із підприємців в Україні виконав свою частину домовленостей: бізнес сплачує податки, працює легально, "в білу", поважає працівників і працівниць і точно не працює з Росією. Всі ми працюємо лише на українську перемогу", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, вранці 23 січня армія РФ завдала ракетного удару по Україні.

У Харкові під завалами рятувальники знайшли тіло дев’ятирічної дівчинки. Станом на 19:00 у Харкові внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці, який стався вранці, загинуло вісім осіб.

Також ТСН.ua зібрав усі деталі про ракетний удар по Києву.

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