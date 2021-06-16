На тлі заяви Зеленського про вторгення РФ до Одеси: СБУ провела навчання на Півдні

У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацполіції, Патрульної поліції, Нацгвардії, прикордонники, рятувальники.
СБУ провела масштабні антитерористичні навчання на військових об'єктах Миколаївської області.
Про це інформує пресслужба відомства.
За легендою навчань, "ворог" планував здійснити серію диверсій і терактів. Внаслідок цього ситуація в регіоні дестабілізувалася.
У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Нацполіції, Патрульної поліції, Нацгвардії, прикордонники, рятувальники, а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування.
СБУ проаналізувала кожен етап навчань. Силовикам надали додаткові рекомендації про підвищення рівня захищеності стратегічних об’єктів регіону та ефективності контрдиверсійної роботи.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що РФ на військових навчаннях "Захід-2021" відпрацьовуватиме захоплення Одеси, Харкова та Києва.