На ТОТ окупанти змушують дітей допомагати ворожій армії — ЦНС

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях залучають дітей до співпраці з армією країни-агресорки.

Також читайте Загарбники погрожують звільненням жителям окупованих територій, які не хочуть брати паспорт РФ

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зокрема дітей змушують плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки.

За прогул таких занять до школи викликають батьків дітей й погрожують позбавити прав.

"Зауважимо, що російські школи на ТОТ мають суто пропагандистську мету й є інструментом знищення цілого покоління українців в межах політики геноциду, який проводить ворог", - повідомили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти через медиків почали тиснути на жителів окупованих територій, щоб вони брали паспорти РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники на Луганщині почали мобілізувати студентів денної форми навчання до лав окупаційних військ.

Читайте також: