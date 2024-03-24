На ТОТ окупанти змушують населення вшановувати загиблих в "Крокус Сіті Хол"

В тимчасово окупованих Росією українських містах ворог змушує ходити на акції вшанування пам’яті загиблих під час теракту в "Крокус Сіті Хол" в Підмосков’ї та збирати гроші їх рідним.

Про це рух "Жовта стрічка" повідомив у Телеграм.

"У Генічеську, Скадовську, Енергодарі та Мелітополі насильно змушують брати участь в акціях зі вшанування загиблих в "Крокус Сіті Хол", – йдеться у повідомленні.

Активісти інформують, що окупанти змушують надсилати гроші на так звані рахунки сімей загиблих, а також насильно примушують покладати квіти на стихійні меморіали в Генічеську та Мелітополі.

Нагадаємо, після масової стрілянини та пожежі в концертному залі в Московській області загинуло понад 133 людини. Підозрюваних уже затримали, проте Кремль намагається звинуватити Україну.

Українська сторона практично одразу спростувала звинувачення.

У Центрі протидії дезінформації РНБО також заявили, що теракт у РФ може бути операцією місцевих спецслужб, щоб звинуватити Україну й отримати привід для нової хвилі мобілізації.

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