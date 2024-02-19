На ТОТ України прибули спецзагони з Кремля, щоб "намалювати" результат виборів для Путіна – ГУР

Росія має намір зімітувати проведення так званих "виборів президента" на окупованих територіях. Для цього Кремль відправив на ТОТ спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботами так званих "виборчих комісій".

Про це повідомляє ГУР МО.

Що мають зробити

Як зазначають у ГУР, до 10 березня 2024 року загони мають:

прозвітувати про готовність до "голосування" працівників підприємств на окупованих територіях

надати прогноз "підтримки" Путіна.

Також у кремлі затвердили новий "порядок" проведення "голосування" на ТОТ України. Взяти участь у псевдовиборах тепер можна як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу. Як бачимо, росіяни у повному відчаї.

"Таке рішення засвідчує провал примусової паспортизації на окупованих територіях України, а також є черговим інструментом російських спецслужб для виявлення неблагонадійних українців для здійснення репресій", – акцентують у розвідці.

Окупаційні адміністрації та пропагандисти активно поширюють фейки про начебто "85% підтримки" Путіна та просувають так звану систему "мобільний виборець". Вона, зокрема, дозволяє "проголосувати" онлайн і "без реєстрації" на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

Раніше у ГУР повідомляли, що ворог посилює заходи інформаційно-психологічного впливу на українців в окупації. Так, мешканців окупованої Херсонщини масово під'єднують до російського супутникового телебачення під назвою "Русскій мір".

Читайте також: