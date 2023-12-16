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На ТОТ Запоріжжя катастрофічно не вистачає медиків

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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На ТОТ Запоріжжя катастрофічно не вистачає медиків

Лікар у медичному закладі / Ілюстративне фото / Фото: pixabay.com

Людям можуть просто відмовити у лікуванні.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області 70% нестача медперсоналу. Більшість працівників відмовилися працювати на ворога й залишили регіон.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як зазначається, загалом регіон потребує 1300 фахівців. При цьому більшість цивільних лікарень ворог переобладнав під потреби своєї армії.

"Відтак окупанти вимушені завозити гастролерів з РФ аби ті обслуговували поранених окупантів. також російські лікарі залучаються до “медоглядів”, які необхідні окупантам для легалізації депортації населення", – зазначають у підпіллі.

Наразі місцевих лікують за залишковим принципом. Щобільше, з 1 січня 2024 українцям взагалі буде відмовлено в лікуванні. причиною є те, що люди переважно відмовляються отримувати паспорт РФ.

Раніше стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях відбулась чергова ротація "волонтерів". Ці люди є учасниками прокремлівських рухів, які отримують зарплатню й виконують роль в окупації регіону.

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Дата публікації
Перегляди
200
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