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На ТОТ Запоріжжя лунають вибухи: що відомо

На ТОТ Запоріжжя лунають вибухи: що відомо

Стовп диму / Ілюстративне фото

Вочевидь, окупантам доволі "гаряче".

В тимчасово окупованих містах Запорізької області лунають вибухи. Їх чули місцеві жителі.

Про це повідомив Іван Федоров.

За його словами, минулої ночі вибух зафіксовано в Токмаку неподалік району КШЗ, який окупанти перетворили на свою військову базу.

"А вчора "бавовнило" в Мелітополі – злетів в повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси", – додав Федоров.

Раніше ворожі війська повідомили про низку "прильотів" на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема, йдеться про Токмак, Богданівку та Зеленопіль.

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