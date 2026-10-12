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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Трампа тиснуть через угоду з Путіним, величезні втрати РФ на фронті: головні новини ночі 12 жовтня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 жовтня 2026 року:

  • Трамп догрався: у США спалахнув скандал через дизельну угоду з Путіним Читати далі –>

  • Британія підтримала енергетичне перемир’я між Україною та РФ, яке оголосив Трамп Читати далі –>

  • Російський наступ обернувся величезними втратами: у НАТО ошелешили цифрами за вересень Читати далі –>

  • Росію та Україну закликали до важливого кроку в Чорному морі: втрутився Папа Римський Читати далі –>

  • Вночі російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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