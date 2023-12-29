"На трасі – 3 екіпажі здорових мужиків": військовий закликав мобілізувати силовиків і пенсіонерів МВС

Законопроєкт про посилення мобілізації потрібен, проте у нього є суттєвий недолік.

Що потрібно змінити, своїми міркуваннями поділився спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін, передає "Еспресо".

Зокрема, він вважає, що мобілізовувати потрібно деяких представників силових структур.

"Я вважаю, що треба наводити лад: чітко розмежувати хто і що має робити, розібратися зі спецобліком. Голова Нацполіції виходив і казав, що у них там тільки 100 тис. і вони зайняті, повістки роздавати не будуть і воювати їм нема коли, бо в них багато роботи", – зазначає військовий.

Проте за інформацією екснардепа, в системі МВС на початок повномасштабного вторгнення було не 100 тис., а 367 тис. особового складу.

"Розумію, є прикордонники, ДСНС, які працюють нон-стоп, а інші – слідчі, БЕБ (Бюро економічної безпеки, – Ред.), ДБР і так далі. Слухайте, у нас у силових структурах – купа народу", – каже Лапін.

Крім того, він нагадав, що є певна категорія силовиків, які рано пішли на пенсію за вислугою років.

"Ті, що на пенсію пішли в 40 років – нормальні, здорові, вони відслужили вже в поліції чи міліції й далі ховаються за спецобліком, водночас левова частина з них навіть не стоїть (на військовому обліку. – Ред.). Скажіть, будь ласка, ми їх для чого беремо, ми для чого цьогоріч витратили 136 мільйонів на закупівлю нових автозаків? Тут питання, чи вистоїть держава, чи вона буде існувати, а у нас ментів, перепрошую, бережуть", – обурюється військовий.

Лапін погоджується, що поліцейські мають шукати правопорушників, виконувати оперативну роботу, чергувати на блокпостах та слідкувати за дотриманням ПДР. Проте пропонує деякі функції делегувати саме жінкам.

"Що на трасі робить три екіпажі здорових мужиків по два чоловіки в кожному? Тому закон про мобілізацію має це врегулювати, але, на превеликий жаль, в цьому законі про поліцію, спецоблік і про все те, що я сказав – ні слова не вказано. Маю велику надію, що між першим і другим читанням знайдеться депутат, який подасть такі правки, щоб це питання потягнути", – підсумував Лапін.

Нагадаємо, зʼявився текст законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. ТСН.ua зібрав усе, що відомо про зміни до мобілізації та що про це кажуть політики.

Також ТСН.ua проаналізував усі скандальні ініціативи в новому законопроєкті про мобілізацію.

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