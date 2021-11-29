На трасі Дніпро-Запоріжжя сталася моторошна ДТП: троє людей загинули на місці (фото)

На трасі Дніпро-Запоріжжя сталася моторошна ДТП: троє людей загинули на місці (фото)

Машини зіткнулися близько 7:50 ранку.

На трасі Дніпро-Запоріжжя вранці 29 листопада зіткнулися два легковики - ВАЗ 2108 і Skoda Oсtavia. В аварії загинули троє людей.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції Запорізької області.

Зіткнення сталося близько 7:50 ранку поблизу села Червоний Яр. Відомо, що водій ВАЗа рухався трасою у правій смузі, а чоловік за кермом Skoda - у лівій. Потім ВАЗ повернув ліворуч, аби розвернутися та зіткнувся з другим автомобілем.

На місці ДТП загинули всі, хто перебував у ВАЗ: водій, 72-річна жінка та 65-річний чоловік. У іншому авто їхав тільки водій. Його з численними травмами доправили до лікарні.

Національна поліція України

За цим фактом відкрили кримінальну справу за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту.

Нагадаємо, що у Києві на Столичному шосе сталася ДТП за участю п'яти автомобілів. Інформація про потерпілих уточнюється.

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