На трасі Харків-Полтава пасажирський автобус злетів у кювет: є постраждалі (відео)

На трасі Харків-Полтава пасажирський автобус злетів у кювет: є постраждалі (відео)

Травмувалися четверо людей.

На трасі Харків-Полтава автобус з пасажирами злетів у кювет.

Про це повідомляє "Суспільне".

Сьогодні, 25 листопада пасажирський автобус з'їхав у кювет на трасі Харків-Полтава. За попередньою інформацією, травми отримали четверо пасажирів. На місці працюють медики і рятувальники.

Фото: Суспільне

ДТП сталася поблизу села Литвинівка Валківського району.

В автобусі було 16 пасажирів. Троє пасажирів, зокрема, 8-річна дівчинка, отримали забої, у водія — закритий перелом гомілки. Травмованих відвезли до Валківської лікарні.

Нагадаємо, що Коростені на Житомирської області сталася ДТП. Очевидці зафільмували на дорозі два перекинуті мікроавтобуси.

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