На трасі Київ-Чернігів у лобовому зіткненні легковика і маршрутки постраждало 9 людей

Водій легковика у реанімації.
Лобом у лоб зіткнулися легковик та маршрутка з 19 пасажирами. Аварія сталася на трасі Київ-Чернігів. Унаслідок зіткнення 9 людей постраждали.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Попередньо, 26-річний водій автомобіля "Опель" не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де саме в цей момент рухався рейсовий автобус "Борзна-Київ".
Обох водіїв та ще семеро пасажирів доправили до найближчої лікарні. П'ятьох - шпиталізували. Кермувальник легковика у реанімації.
Нагадаємо, що 26 червня поблизу турецького міста Дідім в провінції Айдин сталася дорожньо-транспортна пригода. Серед пасажирів були одинадцять українських туристів.