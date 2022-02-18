На трасі Київ-Чернігів зіткнулися мікроавтобус з підводою: загинули двоє людей (фото)

Поліція проводить розслідування.
На трасі Київ-Чернігів, неподалік села Топчіївка, сталася ДТП: зіткнулися мікроавтобус з підводою. Внаслідок аварії загинули двоє людей.
Про це повідомили у поліції Чернігівської області.
51-річний водій мікроавтобуса рухався в напрямку Києва. Між селами Топчіївка і Красилівка Чернігівського району зіткнулися мікроавтобус з підводою, яка їхала в попутному напрямку. Внаслідок ДТП 53-річний погонич підводи та 47-річна пасажирка загинули на місці події.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зазначили у поліції.
Нагадаємо, на Буковині у підводу врізався мікроавтобус. Внаслідок аварії загинув пасажир, що сидів на возі, а також кінь.
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