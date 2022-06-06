На трасі "Київ-Чоп" перекинулась вантажівка: рух у напрямку Києва ускладнений (фото)

На автомобільній дорозі Київ-Чоп сталась ДТП. На місце події викликали медиків, рятувальників та слідчих. Патрульні охороняють місце інциденту та здійснюють регулювання дорожнього руху.
Рух на трасі "Київ-Чоп" у напрямку столиці ускладнений через аварію.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Житомирської області.
“Сьогодні, близько 8 години ранку, поблизу села Березівка, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Патрульні забезпечили охорону місця події, викликали медиків, ДСНС, слідчих та здійснюють регулювання дорожнього руху. Наразі рух у напрямку м. Києва ускладнений”, - йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні російські військові влаштували ДТП. За попередніми даними, двоє загиблих та четверо постраждалих.
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