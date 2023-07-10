На трасі Київ-Чоп сталась моторошна ДТП з вантажівками: є загиблий, рух авто ускладнений (фото)

У Рівненській області у понеділок, 10 липня, сталась моторошна ДТП за участі двох вантажівок. На місці трагедії є загиблий та потерпілий. Рух трасою Київ-Чоп ускладнений.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

ДТП сталась 10 липня об 16:15 у селі Тараканів Дубенського району Рівненської області. За даними поліції, на трасі Київ-Чоп зіткнулись дві вантажівки.

ДТП на Рівненщині / Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

В аварії загинула одна людина, ще одну особу госпіталізували. Медики рятують потерпілого.

"На місці події працює слідчо-оперативна група Дубенського РВП, слідчий слідчого управління, а також рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Наслідки аварії на Рівненщині / Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

У поліції попереджають про ускладнення руху на трасі "Київ-Чоп".

Зіткнення вантажівок на трасі Київ-Чоп / Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Нагадаємо, у Польщі у ніч проти 9 липня мікроавтобус з українцями потрапив у моторошну ДТП. На місці аварії загинула 33-річна жінка.

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