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На трасі Київ-Чоп сталась моторошна ДТП з вантажівками: є загиблий, рух авто ускладнений (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На трасі Київ-Чоп сталась моторошна ДТП з вантажівками: є загиблий, рух авто ускладнений (фото)

Вантажівки потрощені через зіткнення / Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Причини аварії встановлюються.

У Рівненській області у понеділок, 10 липня, сталась моторошна ДТП за участі двох вантажівок. На місці трагедії є загиблий та потерпілий. Рух трасою Київ-Чоп ускладнений. 

Про це повідомили у поліції Рівненської області. 

ДТП сталась 10 липня об 16:15 у селі Тараканів Дубенського району Рівненської області. За даними поліції, на трасі Київ-Чоп зіткнулись дві вантажівки. 

ДТП на Рівненщині / © ГУ Нацполіції в Рівненській області
ДТП на Рівненщині / Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

В аварії загинула одна людина, ще одну особу госпіталізували. Медики рятують потерпілого. 

"На місці події працює слідчо-оперативна група Дубенського РВП, слідчий слідчого управління, а також рятувальники", - йдеться у повідомленні. 

Наслідки аварії на Рівненщині / © ГУ Нацполіції в Рівненській області
Наслідки аварії на Рівненщині / Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

У поліції попереджають про ускладнення руху на трасі "Київ-Чоп". 

Зіткнення вантажівок на трасі Київ-Чоп / © ГУ Нацполіції в Рівненській області
Зіткнення вантажівок на трасі Київ-Чоп / Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Нагадаємо, у Польщі у ніч проти 9 липня мікроавтобус з українцями потрапив у моторошну ДТП. На місці аварії загинула 33-річна жінка. 

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Дата публікації
Перегляди
912
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