На трасі Київ-Чоп сталась моторошна ДТП з вантажівками: є загиблий, рух авто ускладнений (фото)

Причини аварії встановлюються.
У Рівненській області у понеділок, 10 липня, сталась моторошна ДТП за участі двох вантажівок. На місці трагедії є загиблий та потерпілий. Рух трасою Київ-Чоп ускладнений.
Про це повідомили у поліції Рівненської області.
ДТП сталась 10 липня об 16:15 у селі Тараканів Дубенського району Рівненської області. За даними поліції, на трасі Київ-Чоп зіткнулись дві вантажівки.
В аварії загинула одна людина, ще одну особу госпіталізували. Медики рятують потерпілого.
"На місці події працює слідчо-оперативна група Дубенського РВП, слідчий слідчого управління, а також рятувальники", - йдеться у повідомленні.
У поліції попереджають про ускладнення руху на трасі "Київ-Чоп".
Нагадаємо, у Польщі у ніч проти 9 липня мікроавтобус з українцями потрапив у моторошну ДТП. На місці аварії загинула 33-річна жінка.
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