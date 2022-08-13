На трасі Київ-Чоп сталася аварія: рух зі столиці до Житомира ускладнений

У суботу, 13 серпня, на трасі Київ-Чоп сталася аварія.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на 105 км автодороги Київ-Чоп. Наразі рух у напрямку Житомира зі сторони столиці ускладнений.

Про це повідомили у патрульній поліції України.

"Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації, наголошую патрульні.

Патрульні не повідомили деталі ДТП. Втім, відомо, шо аварія з потерпілими. На опублікованих фото видно перевернуте посеред дороги авто.

Фото: facebook.com/Патрульна-поліція-України

Наразі на місці події працюють медики, рятувальники та слідчі, патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху.

Як повідомлялося, у Синельниківському районі Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП. Легковик на шаленій швидкості влетів у відбійник. В результаті загинули всі, хто перебував у салоні авто.

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