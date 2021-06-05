Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП: двоє загиблих, є постраждалі

Аварія сталася за участю двох автомобілів марок Mitsubishi Outlender та Seat Inca.

У Рівненській області сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення автомобілів на трасі Київ-Чоп загинули дві людини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Аварія сталася сьогодні, 5 червня, близько 11:00. 

"ДТП сталася за участю двох автомобілів марок Mitsubishi Outlender та Seat Inca. Внаслідок аварії дві людини загинули на місці події (водій та пасажир автомобіля Seat Inca), ще двоє -  отримали травми (водій автомобіля Mitsubishi Outlender та пасажир автомобіля Seat Inca)", - розповіли у відомстві.

Рятувальники розповіли, що деблокували з понівеченого транспортного засобу водія, а також відключили клеми акумуляторних батарей в транспортних засобах.

Постраждалі були госпіталізовані до лікувальних закладів міста Рівного.

Наразі про причини аварії не повідомляється, на місці працюють правоохоронці. 

Нагадаємо, водія, який втік після скоєння ДТП із 4 постраждалими у Рівному, затримали і оголосили йому підозру. 