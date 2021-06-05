На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП: двоє загиблих, є постраждалі

Аварія сталася за участю двох автомобілів марок Mitsubishi Outlender та Seat Inca.

У Рівненській області сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення автомобілів на трасі Київ-Чоп загинули дві людини.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Аварія сталася сьогодні, 5 червня, близько 11:00.

"ДТП сталася за участю двох автомобілів марок Mitsubishi Outlender та Seat Inca. Внаслідок аварії дві людини загинули на місці події (водій та пасажир автомобіля Seat Inca), ще двоє - отримали травми (водій автомобіля Mitsubishi Outlender та пасажир автомобіля Seat Inca)", - розповіли у відомстві.

Рятувальники розповіли, що деблокували з понівеченого транспортного засобу водія, а також відключили клеми акумуляторних батарей в транспортних засобах.

Постраждалі були госпіталізовані до лікувальних закладів міста Рівного.

Наразі про причини аварії не повідомляється, на місці працюють правоохоронці.

Нагадаємо, водія, який втік після скоєння ДТП із 4 постраждалими у Рівному, затримали і оголосили йому підозру.

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