Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка та легкове авто: є постраждалі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
116
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка та легкове авто: є постраждалі

Через погані погодні умови ДТП побільшало / Фото: t.me/lvivpatrolpolice

На автодорозі Київ — Чоп відбулася аварія.

На автодорозі Київ — Чоп, поблизу населеного пункту Верхнє Синьовидне сталася ДТП з потерпілими.

Про це інформує патрульна поліція Львівської області у соціальних мережах.

Відбулося зіткнення двох вантажівок та легкового автомобіля.

"Патрульні організували реверсний проїзд. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху! Будьте уважні на дорозі!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на Черкащині водій на смерть збив 9-річного хлопчика, який їхав до репетитора.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
116
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація