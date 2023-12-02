На трасі Київ-Чоп зіткнулися вантажівка та легкове авто: є постраждалі

На автодорозі Київ — Чоп відбулася аварія.
На автодорозі Київ — Чоп, поблизу населеного пункту Верхнє Синьовидне сталася ДТП з потерпілими.
Про це інформує патрульна поліція Львівської області у соціальних мережах.
Відбулося зіткнення двох вантажівок та легкового автомобіля.
"Патрульні організували реверсний проїзд. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту руху! Будьте уважні на дорозі!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Черкащині водій на смерть збив 9-річного хлопчика, який їхав до репетитора.
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