На трасі "Київ-Харків-Довжанський" стався вибух: постраждали двоє будівельників

Потерпілих доправили до лікарні з опіками.

У селищі Коротич під Харковом стався вибух. В результаті двоє чоловіків отримали опіки.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Сьогодні, 15 грудня, близько 6:00 на земельній ділянці на трасі "Київ-Харків-Довжанський" пролунав вибух. В результаті опіки отримали двоє працівників, які перебували у вагончику.

"Це - не приватний будинок й не будівельний майданчик, це - земельна ділянка на трасі "Київ-Харків-Довжанський", там організація планує побудувати складські приміщення, вони огородили цю ділянку... Мабуть, грілися у вагончику, і це сталося", — припустив голова Пісочинської громади Олег Чернобай.

Травмованих доправили до опікового відділення Харківської міської лікарні швидкої допомоги.

"64 роки одному, він екскаваторник. Там до 60% опіків другого-третього ступеню: обличчя, руки та ноги. І 43-річний, там опіки першого-другого ступеню, теж гомілки, обличчя, руки — до 40%", — , сказав директор Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

Нагадаємо, що у Львові в будинку на вулиці Замарстинівській вибухнула несправна газова колонка. У власниці житла опіки усього тіла. Госпіталізовано також її племінника та сусіда, який надихався димом.