На трасі "Київ-Харків" сталася смертельна ДТП за участю швидкої

На трасі "Київ-Харків" сталася смертельна ДТП за участю швидкої

В результаті зіткнення загинув водій легковика.

У Харківській області на страсі "Київ-Харків" сталася смертельна ДТП. Зіткнулися легковик та машина "швидкої".

Про це повідомляє "СТО Харків".

Зазначається, що ДТП сталася на трасі між Люботином та Коротичем.

"Швидка рухалася з боку Люботина у бік Харкова, Skoda вирішила заїхати на територію заправки та не переконалася у безпеці маневру. Водій Skoda загинув на місці, у "швидкій" постраждала медсестра, розбила лобове скло", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Черкаській області на дорозі зіткнулися "КАМАЗ" та "ВАЗ-2115". Постраждало троє людей. Один із потерпілих помер у лікарні.

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