На трасі Київ-Одеса п'яний водій насмерть збив жінку

Наразі слідство встановлює всі обставини інциденту.

Трагедія сталась сьогодні, 14 червня, на трасі Київ-Одеса в Роздільнянському районі.

Як повідомила пресслужба поліції Одеської області, 34-річна жінка, яку збив 32-річний водій автомобіля Ford Transit, померла до приїзду "швидкої".

Перевірка водія на алкотестері "Драгер" показала, що він знаходився у стані алкогольного сп'яніння.

Всі обставини смертельної аварії встановить слідство.

Нагадаємо, в Одесі водій автомобіля BMW не справився з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на стовп. В результаті аварії водій та пасажир загинули на місці.

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